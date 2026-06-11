俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。いよいよ迎える最終話を前に、本作で企画・原案・演出を手がけた平野俊一監督にインタビュー。エース・宮下涼（山田裕貴）の死を乗り越え、日本選手権決勝という大一番で「シャークヘッド」（以下、シャーク）戦に挑むブルズ。そのシーンに込めた思いや、撮影現場でのキャストとのエピソード、本作のテーマなどについて、語ってもらった。【写真多数】