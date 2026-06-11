音響機器などを扱うラディウス（東京都中央区）は、"猫"がモチーフの完全ワイヤレスイヤホン「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」を2026年6月19日に発売する。猫の声で音声アナウンス、3分間のどを鳴らす「ごろごろモード」同社の日本法人設立30周年を記念し、充電ケースにふわふわとした毛並みのようなフロッキー加工を施したモデルが登場。イヤホンはIPX4防滴仕様で、ランダム成形によるマーブル