■日本武道館公演にも密着＆特集「裏のB&ZAI、全部公開だね」8人組グループ・B&ZAIが、22日発売の『Myojo』8月号（集英社）において初表紙を飾る。通常版は日本武道館公演の通しリハーサル直後のステージで、一方「ちっこい版」は、ツアーを完走してまもない8人を九十九里で撮影を実施した。【写真】“オフに”ナチュラルな表情を見せるB&ZAI通常版では、自前の楽器を手に、舞台衣装をまとったままカメラの前に立