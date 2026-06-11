俳優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に出演。自身の愛車を振り返る。【最新番組カット】“ステーションワゴン愛”さく裂！番組に登場した櫻井淳子の愛車たち櫻井が初めて手にした車は、1990年代を代表する名オフローダーの三菱『パジェロ』。某番組の賞品として、石黒賢が当てて、一緒に出演していた櫻井も獲得したという。だが、運転初心者には車体が