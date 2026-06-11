【Echoes of Aincrad】 7月9日 発売 （※Steam版は7月10日） 価格： 8,910円（通常版） 11,440円（デラックスエディション） 14,960円（アルティメットエディション） 「ソードアート・オンライン（SAO）」は、世界初のVRMMORPG「ソードアート・オンライン」を舞台にした、川原礫氏によるライトノベルだ。物語の舞