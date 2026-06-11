俳優の向井理が主演を務める新ドラマ『連続ドラマW MR-医薬情報担当者-』が、WOWOWで今秋放送・配信される。原作は、作家で現役医師でもある久坂部羊の小説『MR』（幻冬舎文庫）。医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描く社会派医療ドラマとなる。【画像】久坂部羊の原作書影本作の主人公は、医師や薬剤師などの医療従事者に、医療用医薬品の情報を提供し、適正使用を推進する製薬会社の営業職「MR（Med