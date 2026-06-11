クマの目撃が相次ぎ、住宅地で1頭が捕獲された宇都宮市では、すべての市立小中学校できょうから通常登校となり、児童たちが元気な姿をみせました。宇都宮市では、今月6日からクマの目撃が相次ぎ、おととい、体長1メートルほどのクマが住宅の敷地内で捕獲されました。市は捕獲以降も含め、3日間にわたってすべての市立小中学校について臨時休校としてきましたが、「複数の個体がいる可能性は低い」として、きょうから通常通りの登校