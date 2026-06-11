熊本市は市全体の浸水対策を盛り込んだ「治水総合計画」について、28年間改定していなかったことを明らかにしました。 【写真を見る】28年間“治水計画”見直さず合併3町も含まず熊本市議会が「説明不十分」と疑問視 熊本市都市建設局 上野幸威 局長「計画策定からの期間、市民の皆様や議会に対し、丁寧な説明を行っていなかったことは反省すべき点」 「実質的に役割を終えた」 熊本市の治水総合計画は、治水対策を盛り