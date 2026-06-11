10日夜、大阪市平野区の公園で男性が腹を刺され、病院に搬送されました。警察は殺人未遂事件として捜査しています。 警察などによりますと、10日夜11時45分ごろ、大阪市平野区にある六反さくら公園で「男性が喧嘩でお腹を刺された」と119番通報がありました。 刺されたのは若い男性で、その後病院に運ばれましたが命に別状はないということです。 現場付近で凶器は見つかっておらず、通報した知人とみられる男性は現場