詐欺被害を未然に防いだとして、銀行員が警察から感謝状を受けました。 表彰されたのは、熊本銀行山鹿支店の星子佑香さんと田尻久幸さんです。 実在のピアニストをかたり…詐欺の手口 警察によりますと、星子さんは５月15日、銀行を訪れた女性から「ATMで現金を振り込もうとしたが、相手に指定された銀行が出てこない」と声をかけられた際、“これは詐欺だ”と見抜き、現金90万円の振り込みを防ぎました。 女性は今年4月ごろ、