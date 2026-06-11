SNSで高額の副業収入が得られるなどとうたい講習代金をだまし取ったとして41人が逮捕された事件で、釈放された男性が取材に応じ、詐欺事件に関わった認識はなかったと話しました。 警察によりますと、逮捕された大阪市淀川区の会社役員・松村真吾容疑者（29）ら男女41人は去年11月以降、女性3人に対し「講師の指示通りにすれば高額収入を得られる」などとうそを言い、副業収入を得るための講習代金名目で現金あわせて約88万円