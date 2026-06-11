『ゲーム・オブ・スローンズ』のアルフィー・アレンが主演を務める、海外ドラマ『ATOMIC』（原題）が、邦題『アトミック／極点突破』として、6月19日より「BS10プレミアム」で独占日本初放送＆配信される。【場面カット多数】『アトミック／極点突破』緊迫＆壮大スケール…キャラ別ソロカットも同作は、核爆弾を題材にしたアクション・スリラー。北アフリカと中東を舞台に、ウラン密輸を企むカルテルの陰謀に巻き込まれ、カル