米データサイト「ベースボール・プロスペクタス」は、2026年シーズンのMLBでバントが復活しつつある背景について興味深い分析を行っている。かつては「アウトを一つ犠牲にして走者を進めるのは非効率」とされ、データ分析の普及とともに減少していた犠打だが、今季はその価値が見直されているという。今季ここまでの犠打数は全打席の0.9％を占め、両リーグでDH制が導入された2022年以降では最多。前年から約25％増加している