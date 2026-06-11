アメリカ軍がイランに対し、2日連続で攻撃を行いました。イラン側も中東のアメリカ軍が駐留する基地などを攻撃したほか、ホルムズ海峡の封鎖を宣言しました。アメリカ中央軍は10日、日本時間午前6時すぎからイランに対する新たな攻撃を開始したと明らかにしました。トランプ大統領の指示による「自衛のための攻撃」だとしたうえで、「イランによる不当で継続的な攻撃に対する措置だ」と主張しています。アメリカ中央軍はイランの通