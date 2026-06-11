下津優太監督による映画『NEW GROUP』（6月12日公開）より、本編映像の一部が解禁された。映像では、ピエール瀧演じる謎の校長が山田杏奈と青木柚が演じる高校生たちを“集団”へと勧誘する、不気味かつコミカルなシーンが映し出されている。【動画】狂気のリズムシーン（本編映像）商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』（2024年）では「幸せは人の不幸の上に成り立っている」というテーマを描き話題を呼んだが、『NEW GROU