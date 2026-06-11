将棋の第85期順位戦A級1回戦が6月11日に始まり、永瀬拓矢九段（33）と近藤誠也八段（29）が東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で現在対局中だ。今期の順位戦開幕カードとなった本局は、永瀬九段の先手番で相居飛車の出だしとなった。【中継】永瀬九段VS近藤八段 注目の一戦（生中継中）名人挑戦と降級を懸けて来年3月まで続く「将棋界の一番長い日」への戦い、第85期順位戦A級がスタート。注目の開幕戦は、第83期名人戦で挑戦者だっ