パレスチナ自治区ガザの難民キャンプで、飲料水の供給を並んで待つ人たち＝1日（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は11日、紛争や迫害で国内外に避難を余儀なくされた人は2025年末で1億1780万人だったとの報告書を発表した。世界の人口の約70人に1人に当たるとしている。近年は増加傾向が続いていたが、過去最多だった24年末から540万人減少した。避難民の減少はアフガニスタンやシリア、