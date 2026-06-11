自民党はけさ、政治制度改革本部などの合同会議で、衆議院の議員定数の1割削減に関する法案を了承しました。自民党はきょう午前、政治制度改革本部などの合同会議を開き、衆議院の選挙制度改革と議員定数削減に関する法案を了承しました。法案では、衆議院の選挙制度について「人口のさらなる減少が見込まれる状況に鑑みて、定数削減を含めて検討し結論を得る」としています。具体的には、衆議院議長のもとに設置された与野党の協