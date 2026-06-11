歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が9日、自身のインスタグラムを更新。亡き父との2ショット写真を公開し、長男・中村橋之助（30）の結婚を報告するとともに父への思いをつづり、多くの反響が寄せられている。【写真】「目元が似ていますね」亡き父との2ショットを公開した三田寛子三田は「昨日は里の父のお誕生日」と書き出し、父との思い出の写真を投稿。亡き父に向けて、「長男の結婚式の