俳優の北乃きい（35）が、役作りのため半年で16kg減量していたことを明かし、自然体な魅力あふれる最新ショットを披露して話題になっている。【映像】16kg減量を報告した北乃きいの近影（複数カット）これまでもInstagramで、金髪にイメチェンした“激変ショット”やパーカーにミニスカートを合わせたラフな姿、さらに「ひっさびさに水着着てプール入った 夏だね」とつづった黒い水着が透けて見えるプライベートショットなども