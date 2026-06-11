広陵高野球部の中井哲之元監督＝2025年8月、甲子園球場広島市の広陵高野球部で昨年1月に起きた部内暴力を巡る第三者委員会の報告を受け、高校を運営する学校法人広陵学園は11日、中井哲之元監督が学園の理事と高校の参与職を辞任したと発表した。監督は昨年8月に退任したが、学校職員として残っていた。第三者委は今月1日に報告書を公表。生徒同士や当時の指導者と生徒との間で、暴力や威圧的な言動が許容される空気があった可