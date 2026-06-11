◇ナ・リーグドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。今季11度目の先発登板は初のPNCパークでの登板で、6回2/3、102球を投げ、6安打4失点（自責点3）で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず7勝目はならなかった。打撃では9回に中越え12号2ランを放つ意地をみせたが、3回に