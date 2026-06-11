栃木県宇都宮市で、クマの目撃情報が相次いだため休校となっていた市立の小中学校が11日から再開されました。宇都宮市内では6日からクマの目撃情報が相次ぎ、すべての市立小中学校が休校となっていましたが、11日から再開し、子供たちが登校する様子がみられました。小学4年生「クマよけの鈴を持ってきました。みんなとしゃべりたかったのに、学校行けなくて悲しかったです。早く友達とみんなでドッジボールがしたいです」学校再開