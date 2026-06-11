フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。Wカップへの意気込みを綴ると、涼しげなオフショットを投稿しました。【写真を見る】【中川安奈】サッカーワールドカップ開幕を前に意気込みを宣言！今年は公私ともに「サッカー三昧になりそうです」中川さんは「去年の夏はグラビアに挑戦しましたが、今年はサッカー三昧になりそうです」と綴ると、海辺を背景に背中が涼しげな夏っぽい衣装のオフショッ