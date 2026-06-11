10日の衆議院法務委員会で、国民民主党の井戸まさえ議員は、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とする再審法改正案をめぐり、「不適切な抗告によって無罪を訴える人の救済が何年も遅れる可能性がある」として、検察の責任のあり方をただした。【映像】「網羅的に把握してくださいよ」井戸議員が激しく追及井戸議員は「抗告が棄却された場合、誰がどのような基準で、どのような手続きによって検証するのか。再