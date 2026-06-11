名古屋・栄に「ザ・ランドマーク名古屋栄」が開業し、多くの人が買い物を楽しんでいます。11日午前10時にグランドオープンした、地上41階建てのザ・ランドマーク名古屋栄。地下2階から地上4階は商業施設「HAERA」が入り、ファッションやグルメなど65店舗が出店していて、このうち40店舗が東海地区初出店です。オープンと同時に次々と客が訪れ、目当ての店で買い物を楽しんでいました。HAERAは、