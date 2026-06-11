プロ野球・ロッテの小島和哉投手が11日の中日戦先発へ意気込みを見せました。今季は6試合に先発し2勝4敗、防御率2.72です。前回4日ヤクルト戦は7回1失点で自身2連勝。直近4試合連続で7イニングを投げ、うち3試合で7回1失点と安定した投球を続けています。前回は中12日での先発となるなど、5月以降は登板間隔にゆとりがあった小島投手。「休みを長くもらっていたのでしっかりと体力いっぱいで(投げられた)。しっかりとここから頑張