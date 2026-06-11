【WWE】RAW（6月8日・日本時間9日／フランス・パリ）【映像】51歳レスラーが魅せた“異次元”の動き夢のルチャ対決として注目された一戦。インターコンチネンタル王座をめぐり、51歳のベテランが放った華麗な場外アサイ・ムーンサルトに「キレッキレ」「動ける51歳」「この動きまじすか」と驚愕の声で埋め尽くされた。WWE「RAW」、パリで行われたインターコンチネンタル王座戦、王者ペンタ vs レイ・ミステリオは、スピーディ