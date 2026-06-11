6人が亡くなった三重県の新名神高速道路の事故の裁判が始まりました。検察側は、被告が追突事故の直前に「TikTokで料理動画を見て、13秒ほど脇見した」などと指摘しました。【写真で見る】運転中にTikTokを視聴新名神の事故現場新名神6人死亡事故10日に初公判遺族は、亡くなった6人の遺影を胸に抱き、10日の裁判に臨みました。事故が起きたのは、2026年3月の3連休初日。高速道路上に残された大破した2台の乗用車は真っ黒に焼け