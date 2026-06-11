お笑いタレントの鳥居みゆき（45）が、10日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。自身の記憶力について語った。この日はホフディランの小宮山雄飛とトーク。鳥居の台本覚えのよさが話題になると、鳥居は自身の記憶方法について「最初私は右脳なんです。パッと見たものを覚えます。写真で」と文字を絵として捉えると説明。「なぜかと言うと、私フラッシュ暗算が得意なんですよ。パッパッパって数字が出