ファミリーマートでは6月16日からAfternoon Tea監修の「アフタヌーンティーフェア」を開催。ファミマでは2019年から継続的にAfternoon Teaコラボを実施していたが、今回は過去最多となる28種の商品を展開。さらに初となるお酒商品も登場する。ファミリーマートのAfternoon Tea監修「アフタヌーンティーフェア」○新コラボ商品は17種! 商品ごとの茶葉の美味しさを感じて6月16日からファミリーマートで開催される、「アフタヌーンテ