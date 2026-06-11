自動車の搭載技術は多様化しており、各技術の進化も速い。それでありながら、開発期間の短縮は各メーカーにとって喫緊の課題となっている。そんな現代の自動車開発において、欠かせない中核技術となっているのがドライビングシミュレータだ。今回はS&VLで最先端のシミュレータを体験し、技術者に話を聞いてきた。最先端のドライビングシミュレータに乗った!ドライビングシミュレータが自動車開発の核にS&VLは今から2年前の