【ドットアビス】 6月11日 配信予定 プレイ料金：基本無料（アイテム課金） DMM GAMESで「モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～」や「ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-」などの美少女ゲームを手がける「クリエイティブチーム くまさん」が、新レーベルの“くまさんブラック”を発足した。