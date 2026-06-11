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【ダークオークション Nintendo Switch 2 Edition】 6月11日 発売 価格： パッケージ版 6,040円 ダウンロード版 5,050円 プレイ人数：1人 イザナギゲームズとグッドスマイルカンパニーは、ミステリーアドベンチャー「ダークオークション Nintendo Switch 2 Edition」を本日6月11日に発売