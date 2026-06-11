「本当にみなさんからいただけるものが多かった」――。片山友希が、映画初主演作で挑んだシングルマザー役を振り返った。共演した子役や赤ちゃんの自然な表情や温もりに支えられた撮影だったという。片山友希○初主演映画でシングルマザー役の片山友希が撮影を回顧映画『FUJIKO』の公開記念舞台挨拶が6日、都内で開催され、片山友希、YOU、渡辺友那、MEGUMI、リリー・フランキー、岸本加世子、木村太一監督が登壇した。本作は、映