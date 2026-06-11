【モデルプレス＝2026/06/11】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月10日、自身のInstagramを更新。義母の三田寛子とのショットや、披露宴の2次会での様子などを公開し、反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「感動する」披露宴2次会での手繋ぎショット◆能條愛未、義母・三田寛子とのショットを公開4月3日に歌舞伎俳優の中村橋之助との入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した能條。今回の投稿では、タキシ