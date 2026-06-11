【モデルプレス＝2026/06/11】6月16日、17日に行われる日向坂46「17th Single ひなた坂 46 LIVE」の模様がLeminoにて生配信される。また、6月20日、21日にリピート配信される。【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット◆「17th Single ひなた坂 46 LIVE」Leminoで生配信日向坂46「17th Single ひなた坂 46 LIVE」の配信実施が決定。センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46（日向坂46アンダーメンバー）ならではの熱量あふ