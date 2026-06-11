【モデルプレス＝2026/06/11】WOWOWでは、「連続ドラマWMR -医薬情報担当者-」が今秋放送・配信スタート。主演は俳優の向井理が務める。【動画】向井理、共演者からキス キュートな撮影裏側◆小説「MR」ドラマ化作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供、収集して適正使用を推進する製薬会社のいわば営業職・MR（＝Medical Re