【モデルプレス＝2026/06/11】なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた「パワフルプロ野球2026-2027」発売記念イベントに、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともに出席。自分に付けたいパワプロの特殊能力を明かし、メンバー・道枝駿佑にまつわるエピソードで会場を沸かせた。【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける◆藤原丈一郎、自分に付けたい特殊能力は「選球眼」イベントでは、「