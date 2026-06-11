投稿主さんの旦那さんが、猫さんの前で両手を広げたところ、仁王立ちになった猫さんが、両前足を広げて応戦してきたのだそう。動画は1,135回以上も再生され、「もっぷもぷ。かわいすぎますね」「お腹の…タプつきに目が行ってしまうぅ」とのコメントが集まっています。 【動画：同じ格好をして遊んでいる猫と旦那→微笑ましすぎる『戦いの様子』】 仁王立ちで飼い主さんに立ち向かう Instagramアカウント「こまちฅ&#