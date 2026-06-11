目の前に現れた存在に『シャー！』と威嚇する子猫のイヴちゃん。警戒心全開で毛を逆立てる姿が話題に。しかし、その相手の正体とは…？思わずクスッとしてしまう展開を収めた動画は、記事執筆時点で891万再生を突破。「こんなシャーしてても可愛いでしかない笑」「臨戦態勢もモフモフ」との声が上がっています。 【動画：全身の毛を『逆立てる子猫』→目の前にいたのは……まさかの光景】 全身の毛を逆立てる子猫