敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。防御率は1.06に“悪化”したが、米番記者が改めてその異常性を強調している。大谷は4回に7番カリハンにキャリア初本塁打を被弾するも、6回まで81球を投げて1失点と好投。規定投球回