猫の『オス・メス』で変わる4つの特徴 猫の体つきや行動には、性ホルモンや野生時代の本能的な傾向が影響することがあります。まずは、性別による代表的な違いや特徴について見ていきましょう。 1.体格や顔立ちに違いが出やすい 一般的にオス猫は骨格がしっかりしており、メス猫に比べて体が大きくなりやすい傾向があります。特に未去勢のオスは縄張り争いから顔を守るために頬の皮が厚く張りやすく、顔つきに力