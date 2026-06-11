今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。仕事で帰宅が遅いA子さんは、実家のお母さんに平日の夕方に家に来てもらい、娘さんたちの面倒を見てもらっていました。助かっていたものの、お母さんが毎回オシャレ着でいるのが気になっていたA子さん。「娘の家に来る程度でそこまでオシャレしなくても……」自分に余裕がない分、身支度に気を使えるお母さんを羨ましく感じていました。しかし、ある時お母さんが話し