バレーボールネーションズリーグバレーボール男子のネーションズリーグ（NL）予選ラウンド第1週中国大会は、10日に開幕した。トルコ―米国の試合中にはまさかの珍事が発生。海外ファンの話題を集めている。米国がセットカウント2-1とリードして迎えた第4セット、15-10の場面で珍プレーが起きた。トルコの強烈なサーブで米国のレセプションが乱れると、ボールはトルコ側のコートの脇まで飛んだ。これを追いかけた米国のマアが