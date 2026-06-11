サトシホンダドットコム 日本のロックシーンを牽引してきた熟練のミュージシャンたちが集結した3ピースバンド、サトシホンダドットコムが、通算3枚目となるアルバム『UNSENT LETTERS』を7月8日にリリースする。6月27日には下北沢Music Island Oで『3rd Albumレコ発ライブ』を開催する。本作は、GITANEのベーシスト本田聡、元REBECCAのギタリスト友森昭一、元ZIGGYのドラマー大山正篤という強力な布陣によって制作さ