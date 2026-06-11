岡山市出身の俳優／八名信夫さん 岡山市出身で悪役俳優として知られる八名信夫さんが11日、JR岡山駅前で特定健診の受診を呼び掛けました。 岡山市などが行った啓発活動です。 八名さんと市の職員ら合わせて約30人がチラシなどが入ったエコバッグを配り、特定健診の受診を呼び掛けました。 特定健診は、40～74歳の医療保険加入者を対象にしたもので、生活習慣病の予防と病気の早期発見につなげるのが目的