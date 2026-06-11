俳優の駒田一（こまだ・はじめ＝61）が10日、自身のインスタグラムを更新し、ミュージカル「ミス・サイゴン」で子役「タム」を演じていた3人の俳優の現在の姿を公開した。駒田は10月から上演される同舞台でもエンジニア役を演じる。 【写真】おそろいお子様ランチが成長→すっかりお兄さん、お姉さんに 「お疲れさまでございますミス・サイゴン」と前置き。「私のサイゴンデビューは2014年その時のタムの三