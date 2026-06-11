紀尾中正樹を演じる向井理（C）WOWOW 向井理が、WOWOWで今秋放送・配信スタートする『連続ドラマW MR -医薬情報担当者-』で主演を務める。“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹を演じる。作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供、収集して適正使用を推進する製薬会社のいわば営業職