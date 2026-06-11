JFAとJリーグがコラボ日本サッカー協会（JFA）とJリーグは6月10日、ワールドカップおよび2026/27シーズンのJリーグ開幕に向けた共同プロモーションの実施を発表した。過去最大規模の施策となり、日本代表選手の歴代所属Jクラブをあしらった特別企画商品が販売される。プロモーションのコンセプトは「街の誇りを、世界へ。」。地域に根差したクラブで育った選手たちが、日本代表として世界に挑むストーリーを通じて、日本サッカ